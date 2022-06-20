Два человека попали в больницу
В Бурятии участились случаи возгораний, возникающих вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бензиновых и дизельных электрогенераторов, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
Очередной взрыв газа произошёл днём 19 июня в Тарбагатайском районе.
- В местности Голубинная в строящемся доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия были направлены пожарные. Сотрудники скорой помощи в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализировали двух человек, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Огонь повредил наружную стену брусового дома на площади 6 кв. м.
Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации электроприбора.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня подобный инцидент также зафиксирован в Улан-Удэ. В гараже произошёл взрыв газовоздушной смеси. Пострадал мужчина, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
17 июня в Улан-Удэ взорвался самогонный аппарат в квартире пятиэтажного дома на улице Юного Коммунара. Взрывной волной выбило стёкла в подъезде. Пострадали женщина и её четырёхлетний сын, в квартире которых и варили самогон.
В Бурятии произошёл очередной взрыв газа
Происшествия, Фото:
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