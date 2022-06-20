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Иркутянин до смерти избил незнакомца

Иркутянин до смерти избил незнакомца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек довёз пострадавшего до больницы, где он умер

26-летний житель Иркутска избил незнакомца на улице до смерти.

Трагедия произошла ночью 15 июня, когда молодой человек со своей знакомой ожидали такси возле дома по улице Лыткина. Там же стояли двое незнакомых им парней, с которыми возникла словесная перепалка.

- В ходе конфликта подозреваемый нанёс оппонентам несколько ударов в область головы, от чего те упали на асфальт. Увидев, что один молодой человек находится без сознания, они все вместе довезли его на такси до больницы, где он скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. На допросе следователям СК он во всём признался и раскаялся в содеянном.

Молодому человек предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Его заключили под стражу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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