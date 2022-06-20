В Иркутской области подросток напал на знакомого, приставив ему нож к горлу

Юный разбойник пытался отнять телефон



В Иркутской области перед судом предстал несовершеннолетний преступник. 17-летний житель посёлка Кутулик Аларского района признан виновным в разбое.



В марте 2021 юноша на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Залари с ножом в руке потребовал у знакомого подростка отдать ему смартфон. Получив отказ, юноша представил нож к горлу и продолжил требовать гаджет.



На помощь потерпевшему вовремя пришли его друзья.



На суде свою вину молодой человек признал в полном объёме.



- Подростка приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

