Мужчина предстанет перед судом
34-летний житель Иркутской области, пытавшийся подкупить полицейского крупной суммой, предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.
По версии следствия, 10 января в посёлке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль «Ауди», водитель которого был пьян. Желая избежать ответственности, мужчина передал сотруднику полиции 205 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил руководству о попытке дать ему взятку.
Выяснилось, что 2018 года мужчина лишён водительских прав.
- На сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области пьяный водитель предложил полицейскому 205 тысяч
Происшествия, Фото:
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