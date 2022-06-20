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В Иркутской области пьяный водитель предложил полицейскому 205 тысяч

В Иркутской области пьяный водитель предложил полицейскому 205 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина предстанет перед судом

34-летний житель Иркутской области, пытавшийся подкупить полицейского крупной суммой, предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

По версии следствия, 10 января в посёлке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль «Ауди», водитель которого был пьян. Желая избежать ответственности, мужчина передал сотруднику полиции 205 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил руководству о попытке дать ему взятку.

Выяснилось, что 2018 года мужчина лишён водительских прав.

- На сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

взятка

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