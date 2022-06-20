В Улан-Удэ во дворе произошла драка с поножовщиной

Мужчина нанёс ножевые ранения своему соседу по подъезду



В Улан-Удэ во дворе многоквартирного дома в 115 микрорайоне произошла драка, во время которой мужчина получил ножевые ранения.



- Злоумышленник во дворе нанёс ножевые ранения соседу по подъезду, с которым ранее в одной исправительной колонии отбывал наказание. Следствием установлено, что конфликт между ними произошёл ночью 19 июня, когда мужчины в компании нескольких женщин (в том числе своих жён) употребляли спиртное на крыльце подъезда многоквартирного дома. В ходе распития 33-летний подозреваемый оскорбил супругу потерпевшего, в результате чего последний повалил его на землю и стал с силой наносить удары по телу, - сообщили в МВД по Бурятии.



Увернувшись, лежащий на земле мужчина достал из кармана брюк нож и ударил им 31-летнего приятеля в грудь и бедро. А когда раненый принялся убегать, догнал его и нанес ещё один удар – в поясницу.



Упав, окровавленный мужчина успел набрать горсть песка и бросить в глаза нападавшему. В итоге тот сбежал с места происшествия.



Подозреваемый был задержан по горячим следам после того, как о преступлении сообщили в полицию.



Отметим, задержанный неоднократно был судим за преступления против жизни и здоровья и имущественного характера. Мужчина нигде не работает.



Нож полицейские нашли на детской площадке, где преступник его спрятал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.







