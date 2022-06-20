В Братске мотоцикл после столкновения с двумя машинами повис на ограждении















19 июня в 23.20 часов на улице Крупской в Братске произошла авария, участниками которой стали три транспортных средства.- Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклу Roliz, двигающемуся во встречном направлении прямо. Мотоцикл совершил столкновение сначала с этим автомобилем, а затем с другой легковушкой, движущейся в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Мотоцикл после столкновения повис на дорожном ограждении.За рулём мотоцикла находился 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Водитель и его 17-летний пассажир доставлены в больницу. Им была оказана необходимая помощь, после чего подростков отпустили домой.Проверку проводит прокуратура Братска.- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.