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В Братске мотоцикл после столкновения с двумя машинами повис на ограждении

В Братске мотоцикл после столкновения с двумя машинами повис на ограждении
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадали два подростка

19 июня в 23.20 часов на улице Крупской в Братске произошла авария, участниками которой стали три транспортных средства.

- Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклу Roliz, двигающемуся во встречном направлении прямо. Мотоцикл совершил столкновение сначала с этим автомобилем, а затем с другой легковушкой, движущейся в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Мотоцикл после столкновения повис на дорожном ограждении.


За рулём мотоцикла находился 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Водитель и его 17-летний пассажир доставлены в больницу. Им была оказана необходимая помощь, после чего подростков отпустили домой.

Проверку проводит прокуратура Братска.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



ДТП мотоциклы

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