На место выезжали росгвардейцы
Вечером в продуктовом магазине в селе Кырен Тункинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Им продавец магазина пояснила, что двое мужчин пытались расплатиться сувенирными купюрами.
- Граждане соседнего государства, 33 и 35 лет, рассказали, что несколько дней назад им дали сдачу в одной из торговых точек районного центра данными купюрами. Продавец супермаркета заметила, что обе банкноты, номиналом по 100 рублей каждая, являются «банка приколов», - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Иностранцев, ставших жертвой обмана, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Иволгинске покупатель в супермаркете подменил настоящую пятитысячную купюру на фальшивые «дубли». Сделал он это, когда кассир отвернулась за сигаретами. Мужчину позже задержали полицейские.
В Бурятии иностранцам подсунули купюры из «банка приколов»
Происшествия, Фото:
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