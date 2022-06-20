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В Бурятии иностранцам подсунули купюры из «банка приколов»

В Бурятии иностранцам подсунули купюры из «банка приколов»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место выезжали росгвардейцы

Вечером в продуктовом магазине в селе Кырен Тункинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Им продавец магазина пояснила, что двое мужчин пытались расплатиться сувенирными купюрами.

- Граждане соседнего государства, 33 и 35 лет, рассказали, что несколько дней назад им дали сдачу в одной из торговых точек районного центра данными купюрами. Продавец супермаркета заметила, что обе банкноты, номиналом по 100 рублей каждая, являются «банка приколов», - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Иностранцев, ставших жертвой обмана, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Иволгинске покупатель в супермаркете подменил настоящую пятитысячную купюру на фальшивые «дубли». Сделал он это, когда кассир отвернулась за сигаретами. Мужчину позже задержали полицейские. 
Росгвардия фальшивые деньги

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