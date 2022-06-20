В Забайкалье 15-летний подросток застрелил своего дедушку

Пока подросток задержан на 48 часов



19 июня в селе Акша Забайкальского края застрелили 54-летнего мужчину.



К расследованию дела тут же приступили следователи. Через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан 15-летний подросток, который приходится убитому внуком.



При допросе, проведённом совместно с законным представителем подростка, адвокатом и психологом, задержанный признался в убийстве.



- Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в его отношении меры пресечения, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.



Следователи устанавливают все обстоятельств преступления.

