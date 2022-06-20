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В Забайкалье 15-летний подросток застрелил своего дедушку

В Забайкалье 15-летний подросток застрелил своего дедушку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пока подросток задержан на 48 часов

19 июня в селе Акша Забайкальского края застрелили 54-летнего мужчину.

К расследованию дела тут же приступили следователи. Через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан 15-летний подросток, который приходится убитому внуком.

При допросе, проведённом совместно с законным представителем подростка, адвокатом и психологом, задержанный признался в убийстве.

- Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в его отношении меры пресечения, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельств преступления. 
убийство

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