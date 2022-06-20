Пока подросток задержан на 48 часов
19 июня в селе Акша Забайкальского края застрелили 54-летнего мужчину.
К расследованию дела тут же приступили следователи. Через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан 15-летний подросток, который приходится убитому внуком.
При допросе, проведённом совместно с законным представителем подростка, адвокатом и психологом, задержанный признался в убийстве.
- Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в его отношении меры пресечения, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
Следователи устанавливают все обстоятельств преступления.
В Забайкалье 15-летний подросток застрелил своего дедушку
Происшествия, Фото:
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