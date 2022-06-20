Мужчину приговорили к 17,5 годам лишения свободы за несколько преступлений
31-летний житель Иркутской области признан виновным в совершении кражи, разбоя, хищения оружия, изнасилования и грабежа.
Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года мужчина проник в дом в селе Боханского района, откуда украл продукты и другое имущество. Через месяц он проник в дом пожилой супружеской пары. Там, угрожая ножом, совершил разбойное нападение и похитил деньги, ранив мужчину ножом в шею. Далее преступник завладел огнестрельным гладкоствольным ружьём хозяина дома. Угрожая расправой, он изнасиловал пожилую женщину, забрал сотовый телефон и скрылся с места преступления.
По горячим следам подозреваемого задержали полицейские и в дальнейшем заключён под стражу.
Несмотря на выдвинутые подсудимым версии защиты, совокупностью представленных доказательств, вина мужчины доказана. Суд с учётом мнения прокурора назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области, угрожая ружьём, изнасиловал пенсионерку
Происшествия, Фото:
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