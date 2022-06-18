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В Улан-Удэ кошку выбросили с четвёртого этажа

В Улан-Удэ кошку выбросили с четвёртого этажа
Происшествия,  Фото:фонд "Собака счастья"
Травмированную кошку, выброшенную с высоты, первыми нашли дети

В Улан-Удэ кошку выбросили с четвёртого этажа. Об этом случае рассказали представители фонда «Собака счастья», которые взялись помочь животному.

- Кошку выбросили с четвёртого этажа! В пропитой голове, видимо, совсем не осталось места для разума и совести! – сообщили волонтёры.

Дети занесли кошечку в подъезд, где она всю ночь лежала и ждала помощи. Утром её забрала к себе неравнодушная соседка, но кошке срочно нужен был осмотр врача. Она не ела, не пила, а только лежала и тряслась.

Волонтёры фонда «Собака счастья» увезли травмированное животное в ветклинику. Ей дали кличку Фиалка. По словам волонтёров, у кошки нежный и приятный характер.


Ветеринары поставили диагноз – двойной перелом лапы. С операцией тянуть нельзя - её назначили уже на ближайшее время. Вот только средств у волонтёров нет, они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям.

- Мы только погасили крохотный кусочек долга… Ребята, нам нечем платить даже за еду! Денег на такую операцию тем более нет. Сейчас только вы можете подарить Фиалке возможность встать на лапки, - призывают волонтёры.

Реквизиты указаны в официальных группах фонда «Собака счастья» в запрещённой соцсети, а также в соцсети «Вконтакте».

Отметим, этот случай вполне подпадает под уголовную статью «Жестокое обращение с животными». За жестокое обращение с животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекших его смерть или увечья, можно привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

кошка жестокое обращение с животными

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