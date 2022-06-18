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В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытых дороги и моста

В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытых дороги и моста
Происшествия,  Фото:"Ока-инфо"
Муниципальный режим ЧС объявлен в Окинском районе

18 июня в Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС муниципального характера из-за непростой ситуации на дороге Монды – Орлик. Там размыло два участки дороги, а также разрушился объездной мост.

- Режим ЧС объявлен в 10.30 часов в связи размытием участков дороги между 122 и 123 км и участка объездной дороги на участке между 98 и 99 км автодороги регионального значения Монды – Орлик, - сообщается в группе «Ока-инфо».

На 97 км дороги в местности Ехэ-Хайгас разрушен объездной мост. Произошло это из-за повышения уровня воды.

Сейчас проезд по этому мосту невозможен.

Разрешён только проезд легковым автомобилям по соседнему основному мосту. Однако основной мост находится в аварийном состоянии, поэтому водители пользовались как раз объездным.

 
В местности hанди булгааhан установлены предупреждающие знаки. Восстановительные работы там начнутся после того, как появится объездной мост в Ехэ-Хайгас.

Как сообщал «Байкал-Dailу», тяжёлая ситуация также на днях сложилась в Закаменском районе. Там вспучило дорогу Дутулур – Утата – Далахай. Движение для легкового и большегрузного транспорта ограничено.
дороги режим ЧС

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