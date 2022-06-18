В пригороде Улан-Удэ горела трава на большой площади









- Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС и местных жителей удалось оперативно ликвидировать открытое горение на открытой местности на площади 200 квадратных метров. Прибывшие пожарные провели проливку на месте пожара, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигать сухую травянистую растительность категорически запрещено. С 8 июня увеличено административное наказание за сжигание сухой травы.



Днём 17 июня загорелась трава на улице Ленина в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. В это время сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбатайскому районам как раз работали в селе, общаясь с местными жителями.Инспекторы Госпожнадзора незамедлительно выдвинулись на место и подручными средствами стали тушить возгорание.