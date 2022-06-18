В Бурятии воду для тушения лесного пожара везут вертолётом

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Пожар действует в местности, куда добраться можно только по воздуху



Накануне, 17 июня, в Бурятии зарегистрировали один лесной пожар. Лес загорелся в Муйском районе из-за сухой грозы.



Тушение продолжается и сегодня, работают шесть пожарных-десантников.



- Пожар действует в зоне контроля, добраться до него можно только вертолётом. Интенсивного горения нет, горит кедровый стланник на горе. В ближайшие часы ещё двое пожарных-десантников будут отправлены на возгорание, также будет доставлено 300 литров воды для тушения, потому что воды рядом нет, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев на оперативном штабе.



Площадь, пройденная огнём, составила 3 га, 2,5 из которых - нелесная площадь.





