Пожар действует в местности, куда добраться можно только по воздуху
Накануне, 17 июня, в Бурятии зарегистрировали один лесной пожар. Лес загорелся в Муйском районе из-за сухой грозы.
Тушение продолжается и сегодня, работают шесть пожарных-десантников.
- Пожар действует в зоне контроля, добраться до него можно только вертолётом. Интенсивного горения нет, горит кедровый стланник на горе. В ближайшие часы ещё двое пожарных-десантников будут отправлены на возгорание, также будет доставлено 300 литров воды для тушения, потому что воды рядом нет, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев на оперативном штабе.
Площадь, пройденная огнём, составила 3 га, 2,5 из которых - нелесная площадь.
В Бурятии воду для тушения лесного пожара везут вертолётом
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