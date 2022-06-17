Наезд произошёл возле остановки
Утром 16 июня в Иркутске автобус сбил восьмилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Дорожный инцидент произошёл на улице Советская вблизи остановки общественного транспорта «23 школа».
- По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. В результате инцидента школьник был доставлен в медицинское учреждение, - сообщает Главное управление МВД по Иркутской области.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутске автобус сбил ребёнка на самокате
Происшествия, Фото:
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