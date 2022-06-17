Спасти ребёнка помогла физическая подготовка прапорщика
В Ангарске военнослужащий Росгвардии прапорщик Владимир Кулаев спас тонущую 10-летнюю девочку из реки Китой.
Произошло это 14 июня, когда в свободное от службы время росгвардеец вместе с семьей гулял по набережной и услышал крики. По берегу бежала женщина и звала на помощь. По словам матери, дочь плавала в реке, и её вдруг понесло течением на глубину.
Владимир Кулаев незамедлительно бросился в воду, подхватил тонущего ребёнка за руки и вытащил на берег.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
- Я не раздумывал, сразу прыгнул в реку и достал ребёнка на сушу. Всё произошло за доли секунды. Расстояние до ребёнка было примерно метров 20-30, но я старался плыть очень быстро, помогла физическая подготовка, - вспоминает Владимир Кулаев.
Мама спасенной девочки поблагодарила Владимира, а сам военнослужащий попросил родителей впредь быть предельно внимательными к детям на водоёмах.
В Ангарске росгвардеец спас тонущую девочку
Происшествия, Фото:
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