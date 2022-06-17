Житель Бурятии украл из кармана пенсионерки 11 тысяч

Полицейские быстро раскрыли кражу



В Заиграевском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего жителя села Горхон.



- Ранее судимый сельчанин пришел в гости к своей знакомой 69-летней пенсионерке. Мужчина и женщина стали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, гость попросил у пенсионерки денег в займы и приобрел ещё спиртного. После того, как пенсионерка уснула, мужчина похитил из её кармана 11 тысяч рублей и ушел. Искать наличность долго не пришлось: злоумышленник приметил, где лежат сбережения, когда одалживал деньги, - сообщили в МВД по Бурятии.



Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



