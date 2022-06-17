Полицейские быстро раскрыли кражу
В Заиграевском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего жителя села Горхон.
- Ранее судимый сельчанин пришел в гости к своей знакомой 69-летней пенсионерке. Мужчина и женщина стали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, гость попросил у пенсионерки денег в займы и приобрел ещё спиртного. После того, как пенсионерка уснула, мужчина похитил из её кармана 11 тысяч рублей и ушел. Искать наличность долго не пришлось: злоумышленник приметил, где лежат сбережения, когда одалживал деньги, - сообщили в МВД по Бурятии.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл из кармана пенсионерки 11 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
Угонщику дважды не повезло
Дети были госпитализированы
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров
С дороги вывозят скальный грунт и деревья
Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал»
Странный мужчина до слёз напугал одну из девушек
Пожар возник в Заиграевском районе
Нарушителей поймали во время рейда
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
Расследуется уголовное дело
Уголовное дело передано в суд