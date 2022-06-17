 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

Житель Бурятии украл из кармана пенсионерки 11 тысяч

Житель Бурятии украл из кармана пенсионерки 11 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские быстро раскрыли кражу

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего жителя села Горхон.

- Ранее судимый сельчанин пришел в гости к своей знакомой 69-летней пенсионерке. Мужчина и женщина стали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, гость попросил у пенсионерки денег в займы и приобрел ещё спиртного. После того, как пенсионерка уснула, мужчина похитил из её кармана 11 тысяч рублей и ушел. Искать наличность долго не пришлось: злоумышленник приметил, где лежат сбережения, когда одалживал деньги, - сообщили в МВД по Бурятии.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии штрафуют за посты о спецоперации в Viber
Жителей Бурятии штрафуют за посты о спецоперации в Viber
Происшествия, 17.06.2022
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка
В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка
Происшествия, 17.06.2022
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами
В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами
Происшествия, 17.06.2022
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Жительница Бурятии зарезала супруга
Жительница Бурятии зарезала супруга
Происшествия, 17.06.2022
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
В Бурятии появился первый заболевший клещевым энцефалитом
В Бурятии появился первый заболевший клещевым энцефалитом
Происшествия, 17.06.2022
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 17.06.2022
Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал» 
Улан-удэнок пугает подозрительный мужчина со «страшными глазами»
Улан-удэнок пугает подозрительный мужчина со «страшными глазами»
Происшествия, 17.06.2022
Странный мужчина до слёз напугал одну из девушек
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 17.06.2022
Пожар возник в Заиграевском районе
В Бурятии задержали браконьеров
В Бурятии задержали браконьеров
Происшествия, 17.06.2022
Нарушителей поймали во время рейда 
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 17.06.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^