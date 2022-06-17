Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Ещё двух жительниц Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для возбуждения административных дел стали их сообщения в Viber-группах.
Так, жительница Улан-Удэ скопировала чужой пост из телеграмм-канала и продублировала его в группе в Viber. Сообщение касалось спецоперации на Украине.
В судебном заседании женщина вину в совершённом административном правонарушении признала частично. Она пояснила, что «разместила чужой пост для обсуждения, поскольку в этой группе они делятся любой информацией».
При назначении наказания женщина просила принять во внимание её имущественное положение и назначить наказание в виде выговора. Суд назначил её штраф в размере 35 тысяч рублей.
Другой случай произошёл в конце апреля в Заиграевском районе и связан с небольшим частным Viber-сообществом, в котором состоят члены садового товарищества. Всего в этой группе менее 60 человек. Вопросы там в основном бытовые, вроде вывоза мусора и благоустройства. Но в этот раз местные жители обсуждали, как будут встречать земляков, вернувшихся со спецоперации. Женщина критически высказалась об этом предложении, чем разгневала других собеседников.
Из судебных материалов следует, что среди членов этого садового товарищества около 30 человек участвуют в специальной операции в Украине. Бухгалтера и председателя крайне возмутило мнение женщины по поводу происходящего, и они заявили в полицию.
Своей вины женщина не признала. Суд назначил ей штраф в сумме 40 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно суд оштрафовал медсестру военного госпиталя по аналогичной статье административного кодекса на 30 тысяч рублей. Женщина высказала своё мнение по поводу спецоперации в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Жителей Бурятии штрафуют за посты о спецоперации в Viber
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
Угонщику дважды не повезло
Дети были госпитализированы
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров
С дороги вывозят скальный грунт и деревья
Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал»
Странный мужчина до слёз напугал одну из девушек
Пожар возник в Заиграевском районе
Нарушителей поймали во время рейда
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
Расследуется уголовное дело
Уголовное дело передано в суд