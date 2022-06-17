В Иркутской области из окон выпали годовалый и пятилетний мальчики

Дети были госпитализированы



За сутки в Иркутской области зарегистрировано два несчастных случая с выпавшими из окна детьми. Они произошли в Иркутске и Братске.



В областном центре годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребёнок находился дома с мамой, но в какой-то момент оказался без внимания взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. После несчастного случая малыш был госпитализирован.



В Братске из открытого окна шестого этажа выпал пятилетний мальчик. С различными травмами ребёнка госпитализировали в больницу.



С начала года в Иркутской области 17 детей выпало из окон.



Полиция призывает родителей в тёплую погоду воздержаться от проветривания помещений, когда в непосредственной близости находятся дети. А также исключить возможность маленькому ребёнку залезть на подоконник.

