Дети были госпитализированы
За сутки в Иркутской области зарегистрировано два несчастных случая с выпавшими из окна детьми. Они произошли в Иркутске и Братске.
В областном центре годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребёнок находился дома с мамой, но в какой-то момент оказался без внимания взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. После несчастного случая малыш был госпитализирован.
В Братске из открытого окна шестого этажа выпал пятилетний мальчик. С различными травмами ребёнка госпитализировали в больницу.
С начала года в Иркутской области 17 детей выпало из окон.
Полиция призывает родителей в тёплую погоду воздержаться от проветривания помещений, когда в непосредственной близости находятся дети. А также исключить возможность маленькому ребёнку залезть на подоконник.
В Иркутской области из окон выпали годовалый и пятилетний мальчики
Происшествия, Фото:
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