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В Иркутской области из окон выпали годовалый и пятилетний мальчики

В Иркутской области из окон выпали годовалый и пятилетний мальчики
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети были госпитализированы

За сутки в Иркутской области зарегистрировано два несчастных случая с выпавшими из окна детьми. Они произошли в Иркутске и Братске.

В областном центре годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребёнок находился дома с мамой, но в какой-то момент оказался без внимания взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. После несчастного случая малыш был госпитализирован.

В Братске из открытого окна шестого этажа выпал пятилетний мальчик. С различными травмами ребёнка госпитализировали в больницу.

С начала года в Иркутской области 17 детей выпало из окон.

Полиция призывает родителей в тёплую погоду воздержаться от проветривания помещений, когда в непосредственной близости находятся дети. А также исключить возможность маленькому ребёнку залезть на подоконник.
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