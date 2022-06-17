Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
Жительницу Еравнинского района Бурятии осудили за убийство сожителя. Во время совместного распития спиртного женщина убила его, ударив ножом в живот.
На суде женщина вину признала частично. Она настаивала, что совершила убийство при превышении пределов необходимой обороны, защищаясь от мужчины.
- Из материалов дела следует, что ранее между осуждённой и потерпевшим возникали ссоры во время совместного распития спиртного, которые заканчивались побоями. Оба привлекались как к уголовной, так и к административной ответственности. Оба отбывали наказание в местах лишения свободы, однако после освобождения отбытия наказания супруги продолжили употреблять алкоголь, вели асоциальный образ жизни, - отметили в пресс-службе Еравнинского районного суда.
Кроме того, сельчанка имела погашенные судимости за то, что уже нападала на людей с ножом.
Суд назначил ей восемь лет в колонии
Приговор пока не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии зарезала супруга
Происшествия, Фото:
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