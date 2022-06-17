Жительница Бурятии зарезала супруга

Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии



Жительницу Еравнинского района Бурятии осудили за убийство сожителя. Во время совместного распития спиртного женщина убила его, ударив ножом в живот.



На суде женщина вину признала частично. Она настаивала, что совершила убийство при превышении пределов необходимой обороны, защищаясь от мужчины.



- Из материалов дела следует, что ранее между осуждённой и потерпевшим возникали ссоры во время совместного распития спиртного, которые заканчивались побоями. Оба привлекались как к уголовной, так и к административной ответственности. Оба отбывали наказание в местах лишения свободы, однако после освобождения отбытия наказания супруги продолжили употреблять алкоголь, вели асоциальный образ жизни, - отметили в пресс-службе Еравнинского районного суда.



Кроме того, сельчанка имела погашенные судимости за то, что уже нападала на людей с ножом.



Суд назначил ей восемь лет в колонии



Приговор пока не вступил в законную силу.

