На трассе «Байкал» второй день устраняют последствия оползня







16 июня подрядные организации очистили левую полосу движения, вывезя около 1500 кубометров скального грунта и деревьев.



- Для обеспечения безопасности движения, на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса. В работах задействован один экскаватор, два фронтальных погрузчика, один мини-погрузчик Bobcat, восемь самосвалов, 18 дорожных рабочих, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Сегодня, 17 июня, работы по устранению последствий оползня возобновлены. На месте дежурят сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал», два экипажа ГИБДД и работники подрядной организации. Сегодня планируется продолжить работы по ликвидации осыпавшегося грунта с последующей вывозкой на площадки временного хранения.



О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Осложняет работу то, что неустойчивые пласты грунта периодически продолжают осыпаться.



На участке организовано реверсивное движение. С двух сторон выставлены регулировщики, которые поочередно пропускают транспорт.







На 156 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области второй день устраняют последствия сошедшего оползня. Как сообщал «Байкал-Daily», оползень сошёл на дорогу после сильных дождей, из-за чего накануне, 16 июня, было ограничено движение.