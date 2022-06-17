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На трассе «Байкал» второй день устраняют последствия оползня

На трассе «Байкал» второй день устраняют последствия оползня
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
С дороги вывозят скальный грунт и деревья

На 156 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области второй день устраняют последствия сошедшего оползня. Как сообщал «Байкал-Daily», оползень сошёл на дорогу после сильных дождей, из-за чего накануне, 16 июня, было ограничено движение.

 
16 июня подрядные организации очистили левую полосу движения, вывезя около 1500 кубометров скального грунта и деревьев.

- Для обеспечения безопасности движения, на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса. В работах задействован один экскаватор, два фронтальных погрузчика, один мини-погрузчик Bobcat, восемь самосвалов, 18 дорожных рабочих, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Сегодня, 17 июня, работы по устранению последствий оползня возобновлены. На месте дежурят сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал», два экипажа ГИБДД и работники подрядной организации. Сегодня планируется продолжить работы по ликвидации осыпавшегося грунта с последующей вывозкой на площадки временного хранения.

О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Осложняет работу то, что неустойчивые пласты грунта периодически продолжают осыпаться.

На участке организовано реверсивное движение. С двух сторон выставлены регулировщики, которые поочередно пропускают транспорт.


федеральная трасса оползни

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