Улан-удэнок пугает подозрительный мужчина со «страшными глазами»

Странный мужчина до слёз напугал одну из девушек



В Улан-Удэ странный подозрительный мужчина испугал уже не одну девушку. Он пристально разглядывает девушек, а также преследует их с неизвестной целью. Об одном таком случае, чтобы предупредить людей, рассказала подписчица паблика «Аноним 03».



С неприятным пассажиром маршрутки столкнулась её сестра, возвращавшаяся домой из центра города в сотые кварталы. Около десяти часов вечера девушка села в маршрутку на остановке «Еврозона». Всю дорогу на неё не отрываясь смотрел тот самый странный мужчина.



- Один мужик смотрел на неё. Она мне писала, что очень подозрительный мужчина, похож на маньяка. Я ей ответила: «Не обращай внимания. Старайся не смотреть в его сторону». В итоге, её остановка. Она пропустила из-за испуга, так как всю дорогу он на неё пялился, - рассказала улан-удэнка.



Сперва рядом с подозрительным пассажиром сидела женщина. Когда же она вышла, и место освободилось, странный мужчина стал подзывать к себе девушку. Она, конечно, отказалась, но незнакомец как одержимый продолжал сверлить её взглядом.



Когда девушка стала готовиться к выходу, мужчина встал и тоже вышел на той же остановке, чем очень сильно напугал девушку. Они вышли на остановке «112 квартал», а затем незнакомец начал преследование.



- После выхода с маршрутки она мне позвонила в слезах и с дрожащим голосом, что за ней идёт тот самый мужчина, который всю дорогу смотрел на неё. Я была в кафе с подругами. Заказала такси. Не знала, куда себя деть. И начала ругать себя, почему я её одну отпустила домой. До самого подъезда он за ней шёл. Благо, что у него упала сумка, с которой он шёл. Пока он её поднимал, сестрёнка успела зайти в подъезд. Потом через окно она видела, как он там сидел на детской площадке у нашего подъезда. И ушёл, - рассказала улан-удэнка.



На этом история не закончилась. Через несколько дней девушка вновь увидела «того самого маньяка» на остановке «102 микрорайон». Хотела сфотографировать, но не успела.



Далее улан-удэнка кратко описала внешний вид неприятного мужчины, одной из отличительных черт – «Глаза у него страшные. Сразу смахивает на маньяка».



Она призывает горожанок не ходить поздно вечером.



В комментариях ещё один улан-удэнец написал, что знает похожий случай: «Подруга дочери (14 лет), когда шла к нам (111 квартал), тоже преследовал её какой-то странный тип, она убежала от него, позже рассказала...»



Другие же подписчики посоветовали в подобных случаях обращаться в полицию.