Расследуется уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, в Северо-Байкальском районе Бурятии строительная организация с сентября 2021 по апрель 2022 года не выплачивала работникам заработную плату. Общая сумма задолженности составила 554 тысячи рублей.
После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или личной заинтересованности руководителем организации».
Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам стройфирмы задолжали более полумиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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