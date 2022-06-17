В Бурятии наркосбытчики предстанут перед судом





Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ суд вынес приговоры трём участникам организованного преступного сообщества , распространявшего синтетические и растительные наркотики через закладки. Группа состояла из четырёх жителей Бурятии и одного южносахалинца. Орудовали они с августа 2020-го по сентябрь 2021 года. При этом наркодилеры распространяли наркотики не только в Бурятии, но и далеко за её пределами – в Иркутской, Амурской, Сахалинской областях, Якутии, Камчатском крае и в Москве.

В Бурятии участники организованной группы обвиняются в совершении четырёх преступлений по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».По версии следствия, преступная группа, состоявшая из жителя Селенгинского района республики и двух жителей Улан-Удэ, сбывала на территории города наркотические средства растительного происхождения. У преступников изъято 25,3 кг конопли и 33 литра масла каннабиса.- Наиболее строгим наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы сроком до двадцати лет, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.