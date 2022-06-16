Женщине потребовалась первичная медпомощь
Днём 15 июня в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Автоавария случилась в трёх километрах от села Тугнуй. 35-летняя женщина-водитель на автомобиле «Тойота Королла» не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
На место выезжала бригада ДПС ГИБДД. Женщине оказали первичную помощь и отпустили домой.
В Бурятии «Тойота» опрокинулась в кювет
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обстоятельства несчастного случая выясняются
А росгвардейцы устроили засаду
На месте происшествия введено временное ограничение движения
Участниками аварии стали три автомобиля
Браконьер убил медведя в национальном парке
Убийца избил свою жертву прутом, выдернутым из забора
Карманник нашёл жертву возле бара
Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
Трагедия произошла на реке Селенга
Семья расправилась с молодым односельчанином
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
Сейчас сайт не работает
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
Следователи выясняют обстоятельства преступления
С огнём боролись 85 человек