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В Бурятии «Тойота» опрокинулась в кювет

В Бурятии «Тойота» опрокинулась в кювет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине потребовалась первичная медпомощь

Днём 15 июня в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Автоавария случилась в трёх километрах от села Тугнуй. 35-летняя женщина-водитель на автомобиле «Тойота Королла» не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

На место выезжала бригада ДПС ГИБДД. Женщине оказали первичную помощь и отпустили домой.
ДТП

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