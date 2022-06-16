В Бурятии «Тойота» опрокинулась в кювет

Женщине потребовалась первичная медпомощь



Днём 15 июня в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Автоавария случилась в трёх километрах от села Тугнуй. 35-летняя женщина-водитель на автомобиле «Тойота Королла» не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.



На место выезжала бригада ДПС ГИБДД. Женщине оказали первичную помощь и отпустили домой.

