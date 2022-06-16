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В Улан-Удэ из окна высотки выпал мужчина

В Улан-Удэ из окна высотки выпал мужчина
Происшествия,  Фото:t.me/ATV_BAIKAL
Обстоятельства несчастного случая выясняются

Сегодня днём из окна высотного дома на улице Маяковского в Улан-Удэ выпал мужчина. Свидетельницей происшествия стала прохожая, которая сообщила о случившемся в полицию.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на месте работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В телеграм-канале телекомпании АТВ опубликовали видео с места происшествия. Около дома стоит реанимобиль, вокруг много него собралось несколько человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая трагедия произошла в высотном доме на улице Революции 1905 года. Во время пожара из окна квартиры на девятом этаже выпал 39-летний мужчина. Он скончался через некоторое время в больнице.
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