Обстоятельства несчастного случая выясняются
Сегодня днём из окна высотного дома на улице Маяковского в Улан-Удэ выпал мужчина. Свидетельницей происшествия стала прохожая, которая сообщила о случившемся в полицию.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на месте работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В телеграм-канале телекомпании АТВ опубликовали видео с места происшествия. Около дома стоит реанимобиль, вокруг много него собралось несколько человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая трагедия произошла в высотном доме на улице Революции 1905 года. Во время пожара из окна квартиры на девятом этаже выпал 39-летний мужчина. Он скончался через некоторое время в больнице.
В Улан-Удэ из окна высотки выпал мужчина
Происшествия, Фото:
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