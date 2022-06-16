В Улан-Удэ охранник проследил за похитителем пиццы

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

А росгвардейцы устроили засаду



Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом магазине по улице Борсоева в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.



К сотрудникам вневедомственной охраны обратился работник магазина. Он сообщил, что неизвестный мужчина забрал с прилавка одну упаковку с пиццей и, не оплатив её, вышел. Охранник, который не смог сразу пресечь преступление, проследил за вором до самой квартиры.



- Охранник указал квартиру в соседнем доме, в которой скрылся мужчина. Росгвардейцы в ходе засадных мероприятий задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В полиции задержанный 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания. Пиццу к тому времени он съел вместе с подругой.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

