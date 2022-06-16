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В Улан-Удэ охранник проследил за похитителем пиццы

В Улан-Удэ охранник проследил за похитителем пиццы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
А росгвардейцы устроили засаду

Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом магазине по улице Борсоева в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

К сотрудникам вневедомственной охраны обратился работник магазина. Он сообщил, что неизвестный мужчина забрал с прилавка одну упаковку с пиццей и, не оплатив её, вышел. Охранник, который не смог сразу пресечь преступление, проследил за вором до самой квартиры.

- Охранник указал квартиру в соседнем доме, в которой скрылся мужчина. Росгвардейцы в ходе засадных мероприятий задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В полиции задержанный 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания. Пиццу к тому времени он съел вместе с подругой.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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