В Иркутской области грузовик с брёвнами перевернулся и снёс забор









15 июня в городе Усть-Кут Иркутской области произошло ДТП, кадры которого напомнили фильм «Пункт назначения».Авария произошла днём. 28-летний водитель грузовика «Шакман», перевозивший брёвна, на спуске не справился с управлением. Грузовик врезался в «Тойоту RAV-4», опрокинулся, а брёвна из кузова рухнули на автомобиль «ВАЗ».Также упавший грузовик снёс металлический забор жилого дома.В результате аварии пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу.- В настоящее время полицейскими по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всех участников инцидента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.