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В Иркутской области грузовик с брёвнами перевернулся и снёс забор

В Иркутской области грузовик с брёвнами перевернулся и снёс забор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Участниками аварии стали три автомобиля

15 июня в городе Усть-Кут Иркутской области произошло ДТП, кадры которого напомнили фильм «Пункт назначения».

Авария произошла днём. 28-летний водитель грузовика «Шакман», перевозивший брёвна, на спуске не справился с управлением. Грузовик врезался в «Тойоту RAV-4», опрокинулся, а брёвна из кузова рухнули на автомобиль «ВАЗ».

Также упавший грузовик снёс металлический забор жилого дома.


В результате аварии пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу.

- В настоящее время полицейскими по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всех участников инцидента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП

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