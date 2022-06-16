В Иркутской области грузовик с брёвнами перевернулся и снёс забор

Участниками аварии стали три автомобиля
15 июня в городе Усть-Кут Иркутской области произошло ДТП, кадры которого напомнили фильм «Пункт назначения».
Авария произошла днём. 28-летний водитель грузовика «Шакман», перевозивший брёвна, на спуске не справился с управлением. Грузовик врезался в «Тойоту RAV-4», опрокинулся, а брёвна из кузова рухнули на автомобиль «ВАЗ».
Также упавший грузовик снёс металлический забор жилого дома.
В результате аварии пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу.
- В настоящее время полицейскими по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всех участников инцидента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Участниками аварии стали три автомобиля
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