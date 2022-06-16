 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

Улан-удэнку обокрали во время «обнимашек»

Улан-удэнку обокрали во время «обнимашек»
Происшествия, 
Карманник нашёл жертву возле бара

Улан-удэнские полицейские нашли и задержали карманника, укравшего смартфон у девушки во время объятий.

- Ночью 5 июня 20-летняя горожанка отдыхала в питейном заведении в компании своих знакомых. После закрытия бара девушка с подругой вышли на улицу и стали ожидать такси. В этот момент к ним подошли двое незнакомых молодых людей, которые стали расспрашивать девушек о чём-то незначительном. Во время разговора один из незнакомцев вплотную подошёл к девушке, отвлекая беседой, попытался обнять и украл из кармана сотовый телефон стоимостью более 50 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Карманнику 19 лет. Когда полицейские его задержали, смартфон он уже продал, а вырученные деньги потратил.

Отметим, молодой человек ранее судим за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Происшествия, 16.06.2022
Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
В Улан-Удэ утонул ещё один мужчина
В Улан-Удэ утонул ещё один мужчина
Происшествия, 16.06.2022
Трагедия произошла на реке Селенга
Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Происшествия, 16.06.2022
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия, 16.06.2022
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
В центре Улан-Удэ произошло убийство
В центре Улан-Удэ произошло убийство
Происшествия, 16.06.2022
Следователи выясняют обстоятельства преступления
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 16.06.2022
С огнём боролись 85 человек
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Происшествия, 16.06.2022
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе 
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
Происшествия, 15.06.2022
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
Происшествия, 15.06.2022
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
Происшествия, 15.06.2022
Виновница отправится в колонию, но не прямо сейчас
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
Происшествия, 15.06.2022
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^