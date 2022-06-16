Улан-удэнку обокрали во время «обнимашек»

Карманник нашёл жертву возле бара



Улан-удэнские полицейские нашли и задержали карманника, укравшего смартфон у девушки во время объятий.



- Ночью 5 июня 20-летняя горожанка отдыхала в питейном заведении в компании своих знакомых. После закрытия бара девушка с подругой вышли на улицу и стали ожидать такси. В этот момент к ним подошли двое незнакомых молодых людей, которые стали расспрашивать девушек о чём-то незначительном. Во время разговора один из незнакомцев вплотную подошёл к девушке, отвлекая беседой, попытался обнять и украл из кармана сотовый телефон стоимостью более 50 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



Карманнику 19 лет. Когда полицейские его задержали, смартфон он уже продал, а вырученные деньги потратил.



Отметим, молодой человек ранее судим за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



