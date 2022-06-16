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Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения

Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины

Вечером в полицию Джидинского района Бурятии обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в день её рождения в социальной сети получила пришло сообщение от якобы сотрудника банка. В сообщениях женщину убедили, что в честь праздника ей положены выплаты.

Сельчанка, доверившись, передала данные своей банковской карты. После этого ей на сотовый телефон пришёл код, который она также переслала, по её мнению, сотрудникам банка.

О том, что произошло списание денег, она узнала только от позвонившего настоящего сотрудника банка. Сотрудник поинтересовался, совершала ли она операции по переводу денег с карты. Женщина отрицала это, и тогда звонивший посоветовал обратиться в полицию, предположив, что она стала жертвой мошенников.

Мошенники похитили у сельчанки более 55 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщили в МВД по Бурятии.

Полиция напоминает жителям республики о необходимости быть бдительными в Интернете. Никогда и ни при каких условиях не передавайте данные банковской карты, CVC-код, пришедший по смс код посторонним лицам.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая мошенники похитили около трёх миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района Бурятии.
кража мошенничество

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