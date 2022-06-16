Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
Вечером в полицию Джидинского района Бурятии обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в день её рождения в социальной сети получила пришло сообщение от якобы сотрудника банка. В сообщениях женщину убедили, что в честь праздника ей положены выплаты.
Сельчанка, доверившись, передала данные своей банковской карты. После этого ей на сотовый телефон пришёл код, который она также переслала, по её мнению, сотрудникам банка.
О том, что произошло списание денег, она узнала только от позвонившего настоящего сотрудника банка. Сотрудник поинтересовался, совершала ли она операции по переводу денег с карты. Женщина отрицала это, и тогда звонивший посоветовал обратиться в полицию, предположив, что она стала жертвой мошенников.
Мошенники похитили у сельчанки более 55 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщили в МВД по Бурятии.
Полиция напоминает жителям республики о необходимости быть бдительными в Интернете. Никогда и ни при каких условиях не передавайте данные банковской карты, CVC-код, пришедший по смс код посторонним лицам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая мошенники похитили около трёх миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района Бурятии.
Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
Трагедия произошла на реке Селенга
Семья расправилась с молодым односельчанином
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
Сейчас сайт не работает
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
Следователи выясняют обстоятельства преступления
С огнём боролись 85 человек
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе
Сайт выявила прокуратура
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
Пьяная мать опрокинула автомобиль
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
Виновница отправится в колонию, но не прямо сейчас
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме