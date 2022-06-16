Трагедия произошла на реке Селенга
В Улан-Удэ зарегистрирована ещё одна смерть на воде. Сегодня, 16 июня, поступило сообщение о том, что на реке Селенга в СНТ «Урожай» утонул мужчина около 30 лет.
- На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы совместно с инспектором ГИМС, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
За прошедшую неделю на водоёмах Бурятии утонули четыре человека.
Из них три несчастных случая произошли в выходные дни. Так, 12 июня в Улан-Удэ мужчина утонул в 500 метрах от Удинского моста. Две других трагедии произошли днём 13 июня в Муйском и Кабанском районах.
В Улан-Удэ утонул ещё один мужчина
Происшествия, Фото:
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