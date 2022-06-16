Сейчас сайт не работает
Официальный сайт управления Роспотребнадзора Бурятии подвергся кибератаке. Сегодня утром пользователи обнаружили, что хакеры разместили на главной странице сайта один из государственных символов Украины, картинку, а также агрессивное требование.
Сейчас сайт не работает, идёт восстановление доступа.
В России хакерские атаки на сайты идут с весны. У пользователей возникали проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства России, Госдумы. Ещё 27 февраля Минцифры сообщило о беспрецедентном количестве DDoS-атак, совершённых днём ранее, в том числе заявлялось о «ряде профессиональных целевых атак на портал госуслуг». С проблемами сталкивались сайты Первого канала, Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Минстроя и пр.
Сайт управления Роспотребнадзора по Бурятии подвергся атаке
Происшествия, Фото:
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