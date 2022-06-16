Сайт управления Роспотребнадзора по Бурятии подвергся атаке

Сейчас сайт не работает



Официальный сайт управления Роспотребнадзора Бурятии подвергся кибератаке. Сегодня утром пользователи обнаружили, что хакеры разместили на главной странице сайта один из государственных символов Украины, картинку, а также агрессивное требование.



Сейчас сайт не работает, идёт восстановление доступа.



В России хакерские атаки на сайты идут с весны. У пользователей возникали проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства России, Госдумы. Ещё 27 февраля Минцифры сообщило о беспрецедентном количестве DDoS-атак, совершённых днём ранее, в том числе заявлялось о «ряде профессиональных целевых атак на портал госуслуг». С проблемами сталкивались сайты Первого канала, Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Минстроя и пр.



