Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
15 июня на Братском водохранилище в Иркутской области перевернулась лодка с четырьмя мужчинами на борту. Инцидент произошёл в районе 10 километров от села Аталанка.
Двое из рыбаков – 19-и и 27 лет – не смогли добраться до берега. Двое других спаслись и, дойдя до села, сообщили о случившемся.
На место происшествия в Усть-Удинский район направилась группа спасателей с плавсредствами.
- Государственные инспекторы по маломерным судам обследуют на катере водохранилище. Спасатели будут проводить водолазные работы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия, Фото:
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