 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали

В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище

15 июня на Братском водохранилище в Иркутской области перевернулась лодка с четырьмя мужчинами на борту. Инцидент произошёл в районе 10 километров от села Аталанка.

Двое из рыбаков – 19-и и 27 лет – не смогли добраться до берега. Двое других спаслись и, дойдя до села, сообщили о случившемся.

На место происшествия в Усть-Удинский район направилась группа спасателей с плавсредствами.

- Государственные инспекторы по маломерным судам обследуют на катере водохранилище. Спасатели будут проводить водолазные работы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 
утопление пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия, 16.06.2022
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
В центре Улан-Удэ произошло убийство
В центре Улан-Удэ произошло убийство
Происшествия, 16.06.2022
Следователи выясняют обстоятельства преступления
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 16.06.2022
С огнём боролись 85 человек
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Происшествия, 16.06.2022
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе 
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
Происшествия, 15.06.2022
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
Происшествия, 15.06.2022
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
Происшествия, 15.06.2022
Виновница отправится в колонию, но не прямо сейчас
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
Происшествия, 15.06.2022
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме
Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора
Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора
Происшествия, 15.06.2022
Аферисты грозят проверкой и «неприятностями»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^