В Бурятии тушили грозовые пожары





Накануне, 15 июня, в Бурятии проводились работы по тушению двух лесных пожаров. Они действовали в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Возгорания возникли из-за сухой грозы в труднодоступной местности, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На тушении работали 85 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 14 единиц лесопожарной техники.Площадь, пройденная огнём, составила 6,8 га. Лесные пожары ликвидированы.На утро 16 июня новых возгораний в республике не зарегистрировано.Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 146 лесных пожаров на площади 4,4 тысячи га.За аналогичный период прошлого года было 85 пожаров на площади 1,3 тысячи га. А вот два года ситуация была намного хуже – на такую же дату в 2020-м было уже 278 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.