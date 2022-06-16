 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Бурятии тушили грозовые пожары

В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём боролись 85 человек

Накануне, 15 июня, в Бурятии проводились работы по тушению двух лесных пожаров. Они действовали в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Возгорания возникли из-за сухой грозы в труднодоступной местности, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 85 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 14 единиц лесопожарной техники.


Площадь, пройденная огнём, составила 6,8 га. Лесные пожары ликвидированы.

На утро 16 июня новых возгораний в республике не зарегистрировано.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 146 лесных пожаров на площади 4,4 тысячи га.

За аналогичный период прошлого года было 85 пожаров на площади 1,3 тысячи га. А вот два года ситуация была намного хуже – на такую же дату в 2020-м было уже 278 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия, 16.06.2022
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
В центре Улан-Удэ произошло убийство
В центре Улан-Удэ произошло убийство
Происшествия, 16.06.2022
Следователи выясняют обстоятельства преступления
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 16.06.2022
С огнём боролись 85 человек
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Происшествия, 16.06.2022
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе 
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
Происшествия, 15.06.2022
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
Происшествия, 15.06.2022
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери
Происшествия, 15.06.2022
Виновница отправится в колонию, но не прямо сейчас
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
В Улан-Удэ из горящей гостиницы эвакуировались 22 человека
Происшествия, 15.06.2022
Пожар произошёл в гостинице, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме
Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора
Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора
Происшествия, 15.06.2022
Аферисты грозят проверкой и «неприятностями»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^