Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн





Житель Бурятии обвиняется в незаконном хранении и перевозке нефрита в крупном размере.По версии следствия, летом 2016 года 41-летний житель села Поселье Иволгинского района приехал в Окинский район и самовольно добыл нефрит. Всего ему удалось получить три тонны нефрита стоимостью 33,2 млн рублей.Зная об уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита, обвиняемый перевёз камень во двор своего дома, где незаконно хранил для совершения сделки купли-продажи. В декабре 2021 года камень изъяли сотрудника управления ФСБ.Мужчине грозит до четырёх лет колонии.Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.