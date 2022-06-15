Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви
В Бурятии начался сезон тополиного пуха, а вместе с ним пришли и поджоги.
За минувшие сутки, 14 июня, зафиксировано два таких пожара на общей площади 22 квадратных метра.
Первое возгорание на площади 2 кв. метра произошло в городе Гусиноозёрск. На тушение выезжали местные пожарные.
Вечером того же дня загорелся пух в селе Петропавловка Джидинского района на территории неэксплуатируемой церкви. На момент прибытия пожарных огонь охватил 20 кв. метров. Возгорание потушили в течение нескольких минут.
- Предположительной причиной возгораний пуха послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать, поскольку он легко воспламеняется и горит с огромной скоростью. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём) приводит к пожарам.
Наилучший и самый безопасный способ борьбы с раздражающим тополиным пухом – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер.
В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
Происшествия, Фото:
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