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В Бурятии начались поджоги тополиного пуха

В Бурятии начались поджоги тополиного пуха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из пожаров произошёл на территории бывшей церкви

В Бурятии начался сезон тополиного пуха, а вместе с ним пришли и поджоги.

За минувшие сутки, 14 июня, зафиксировано два таких пожара на общей площади 22 квадратных метра.

Первое возгорание на площади 2 кв. метра произошло в городе Гусиноозёрск. На тушение выезжали местные пожарные.

Вечером того же дня загорелся пух в селе Петропавловка Джидинского района на территории неэксплуатируемой церкви. На момент прибытия пожарных огонь охватил 20 кв. метров. Возгорание потушили в течение нескольких минут.

- Предположительной причиной возгораний пуха послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать, поскольку он легко воспламеняется и горит с огромной скоростью. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём) приводит к пожарам.

Наилучший и самый безопасный способ борьбы с раздражающим тополиным пухом – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер.


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