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Жительница Иркутской области, поверив «оператору сотовой связи», лишилась 850 тысяч

Жительница Иркутской области, поверив «оператору сотовой связи», лишилась 850 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина поверила, что её симку нужно менять

45-летняя жительница города Тулун попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась 850 тысяч рублей, об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Женщине поступил звонок якобы от оператора сотовой связи. Звонивший пояснил, что у женщины сим-карта старого образца, которая требует замены. Кроме того, аферист отметил, что к этой сим-карте подключены дополнительные платные услуги, которые он порекомендовал отключить.

Руководствуясь советам звонившего, тулунчанка зашла в личный кабинет приложения мобильной связи и продиктовала поступивший ей на телефон код подтверждения.

Спустя какое-то время, позвонив на горячий номер телефона своего оператора, потерпевшая узнала, что к её номеру телефона подключена переадресация вызова на неизвестный номер телефона. Выяснилось, что воспользовавшись доверчивостью тулунчанки, мошенники оформили на неё кредит и сняли с банковских карт все её сбережения. Общая сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.

Ранее полиция Иркутской области опубликовала пример такого разговора с мошенниками.

Полицейские предупреждают: ни в коем случае ни под чьим руководством не следует заходить в приложения банков или операторов сотовой связи, не рекомендуется называть кому-либо персональные данные или коды подтверждения, которые могут поступить в смс-сообщениях.


мошенничество

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