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Житель Бурятии украл телефон, забытый на заправке

Житель Бурятии украл телефон, забытый на заправке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильник оказался сломан

Днем 12 июня в полицию в Мухоршибирском районе Бурятии поступило заявление от 47-летнего жителя Забайкальского края о краже его телефона.

Мужчина рассказал, что приезжал в Мухоршибирь по своим делам. На обратной дороге он заехал на автозаправочную станцию рядом с селом Никольск. А после того как уехал, заправившись, обнаружил, что пропал его телефон.

Мужчина предположил, что потерял гаджет на АЗС (он положил его на крышу машины и, отправляясь в путь, забыл об этом). Однако, вернувшись туда через полчаса, мобильного устройства не нашёл. Тогда он и заявил о случившемся в полицию. Причинённый ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого – безработного 56-летнего местного жителя. Он признался, что заправившись, увидел на территории АЗС мобильный и забрал его себе.

Однако телефон оказался сломанным: от удара у него потрескался экран. Узнав в мастерских, что замена экрана слишком дорога, сельчанин оставил эту идею. По словам мужчины, он планировал вернуть устройство хозяину, однако фактически подобных попыток не предпринял.

Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался. Теперь же возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии. 
кража

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