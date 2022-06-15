Житель Бурятии украл телефон, забытый на заправке

Мобильник оказался сломан



Днем 12 июня в полицию в Мухоршибирском районе Бурятии поступило заявление от 47-летнего жителя Забайкальского края о краже его телефона.



Мужчина рассказал, что приезжал в Мухоршибирь по своим делам. На обратной дороге он заехал на автозаправочную станцию рядом с селом Никольск. А после того как уехал, заправившись, обнаружил, что пропал его телефон.



Мужчина предположил, что потерял гаджет на АЗС (он положил его на крышу машины и, отправляясь в путь, забыл об этом). Однако, вернувшись туда через полчаса, мобильного устройства не нашёл. Тогда он и заявил о случившемся в полицию. Причинённый ущерб составил 20 тысяч рублей.



Полицейские нашли подозреваемого – безработного 56-летнего местного жителя. Он признался, что заправившись, увидел на территории АЗС мобильный и забрал его себе.



Однако телефон оказался сломанным: от удара у него потрескался экран. Узнав в мастерских, что замена экрана слишком дорога, сельчанин оставил эту идею. По словам мужчины, он планировал вернуть устройство хозяину, однако фактически подобных попыток не предпринял.



Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался. Теперь же возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.

