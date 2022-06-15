 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Улан-Удэ гость украл из квартиры украшения на 600 тысяч

В Улан-Удэ гость украл из квартиры украшения на 600 тысяч
Происшествия, 
Когда вора поймали, он представился вымышленным именем

При патрулировании улиц Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на нетрезвого мужчину. Его остановили для проверки личности. Однако прохожий представился вымышленным именем.

Тогда мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснилась настоящая фамилия горожанина, а также тот факт, что он находится в розыске по подозрению в квартирной краже.

- В конце декабря 35-летний мужчина пришёл в гости к малознакомому улан-удэнцу. После совместного распития спиртного, когда хозяин жилища отвлёкся, гость прошел в спальню и похитил из стоящей на столе шкатулки золотые украшения на общую сумму около 600 тысяч рублей. Лишь на следующий день хозяин квартиры обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию. Однако по горячим следам подозреваемого задержать не удалось – по месту проживания он не появлялся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденные драгоценности мужчина сбыл по разным ломбардам и точкам сбыта. А затем стал скрываться от полиции в разных районах республики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ гость украл из квартиры украшения на 600 тысяч
В Улан-Удэ гость украл из квартиры украшения на 600 тысяч
Происшествия, 15.06.2022
Когда вора поймали, он представился вымышленным именем
Улан-удэнец украл из своего дома электрощитки
Улан-удэнец украл из своего дома электрощитки
Происшествия, 15.06.2022
При задержании вор сперва отрицал свою вину
В Улан-Удэ без горячей воды остаются десятки домов
В Улан-Удэ без горячей воды остаются десятки домов
Происшествия, 15.06.2022
Во время гидравлических испытаний выявили 79 повреждённых участков
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 15.06.2022
Накануне возгорания тушили почти 150 человек
В Бурятии зарегистрирован очаг нозематоза пчёл
В Бурятии зарегистрирован очаг нозематоза пчёл
Происшествия, 15.06.2022
Заболевание приводит к гибели насекомых 
Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Происшествия, 14.06.2022
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Происшествия, 14.06.2022
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Иркутянин записал разговор с мошенником, действующим по новой схеме
Иркутянин записал разговор с мошенником, действующим по новой схеме
Происшествия, 14.06.2022
Мошенники обирают людей под видом сотрудников сотового оператора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^