В Улан-Удэ гость украл из квартиры украшения на 600 тысяч

Когда вора поймали, он представился вымышленным именем



При патрулировании улиц Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на нетрезвого мужчину. Его остановили для проверки личности. Однако прохожий представился вымышленным именем.



Тогда мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснилась настоящая фамилия горожанина, а также тот факт, что он находится в розыске по подозрению в квартирной краже.



- В конце декабря 35-летний мужчина пришёл в гости к малознакомому улан-удэнцу. После совместного распития спиртного, когда хозяин жилища отвлёкся, гость прошел в спальню и похитил из стоящей на столе шкатулки золотые украшения на общую сумму около 600 тысяч рублей. Лишь на следующий день хозяин квартиры обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию. Однако по горячим следам подозреваемого задержать не удалось – по месту проживания он не появлялся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденные драгоценности мужчина сбыл по разным ломбардам и точкам сбыта. А затем стал скрываться от полиции в разных районах республики.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



