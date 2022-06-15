В Иркутской области погиб пассажир врезавшегося в стелу автомобиля





Утром 15 июня на въезде в город Бодайбо произошло смертельное ДТП, о нём сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и совершил наезд на стелу.В результате случившегося пассажир иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и второй 47-летний пассажир доставлены в больницу.По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.