В Иркутской области погиб пассажир врезавшегося в стелу автомобиля

Ещё два человека получили травмы
Утром 15 июня на въезде в город Бодайбо произошло смертельное ДТП, о нём сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и совершил наезд на стелу.
В результате случившегося пассажир иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и второй 47-летний пассажир доставлены в больницу.
По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ещё два человека получили травмы
Мужчина оформил на девушку кредит
При задержании вор сперва отрицал свою вину
Погибшему было 67 лет
Во время гидравлических испытаний выявили 79 повреждённых участков
Накануне возгорания тушили почти 150 человек
Заболевание приводит к гибели насекомых
Уголовное дело ушло в суд
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Мошенники обирают людей под видом сотрудников сотового оператора
Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
Кража произошла в примерочной
Виновника ищут полицейские