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В Иркутской области погиб пассажир врезавшегося в стелу автомобиля

В Иркутской области погиб пассажир врезавшегося в стелу автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё два человека получили травмы

Утром 15 июня на въезде в город Бодайбо произошло смертельное ДТП, о нём сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и совершил наезд на стелу.


В результате случившегося пассажир иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и второй 47-летний пассажир доставлены в больницу.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ДТП смерть

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