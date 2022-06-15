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Житель Иркутской области спас тонущего мальчика, но погиб сам

Житель Иркутской области спас тонущего мальчика, но погиб сам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшему было 67 лет

За минувшие выходные в Иркутской области утонули два человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

33 летний житель Ангарска погиб в районе Китойского моста. Последние минуты его жизни сняли на видео его друзья.

Второй случай зарегистрирован в Нижнеудинском районе. На берегу реки Уда 67-летний мужчина увидел тонущего мальчика, взял спасательный жилет и бросился на помощь. Мальчик был спасён, но мужчина до берега доплыть не смог.
смерть утопление

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