 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Бурятии потушили два лесных пожара

В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 
Накануне возгорания тушили почти 150 человек

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баунтовском и Прибайкальском районах.

- Два лесных пожара возникли из-за сухих гроз, один - из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 148 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействована 21 единица лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 32 га, 29 из которых нелесная площадь.

Два пожара в Баунтовском и Прибайкальском районе ликвидированы.

На утро 15 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 15.06.2022
Накануне возгорания тушили почти 150 человек
В Бурятии зарегистрирован очаг нозематоза пчёл
В Бурятии зарегистрирован очаг нозематоза пчёл
Происшествия, 15.06.2022
Заболевание приводит к гибели насекомых 
Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Происшествия, 14.06.2022
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Происшествия, 14.06.2022
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Иркутянин записал разговор с мошенником, действующим по новой схеме
Иркутянин записал разговор с мошенником, действующим по новой схеме
Происшествия, 14.06.2022
Мошенники обирают людей под видом сотрудников сотового оператора
В Бурятии у поджигателя проснулась совесть
В Бурятии у поджигателя проснулась совесть
Происшествия, 14.06.2022
Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок
В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок
Происшествия, 14.06.2022
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
Вандал сломал яблоню в центре Улан-Удэ
Вандал сломал яблоню в центре Улан-Удэ
Происшествия, 14.06.2022
Инцидент запечатлели на видео  
Из Бурятии пытались вывезти нефрит, покрасив его фиолетовой краской
Из Бурятии пытались вывезти нефрит, покрасив его фиолетовой краской
Происшествия, 14.06.2022
Белый нефрит бурятские таможенники нашли в кабине грузовика
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия, 14.06.2022
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^