Накануне возгорания тушили почти 150 человек
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баунтовском и Прибайкальском районах.
- Два лесных пожара возникли из-за сухих гроз, один - из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 148 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействована 21 единица лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 32 га, 29 из которых нелесная площадь.
Два пожара в Баунтовском и Прибайкальском районе ликвидированы.
На утро 15 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили два лесных пожара
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