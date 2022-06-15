В Бурятии потушили два лесных пожара

Накануне возгорания тушили почти 150 человек



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баунтовском и Прибайкальском районах.



- Два лесных пожара возникли из-за сухих гроз, один - из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 148 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействована 21 единица лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 32 га, 29 из которых нелесная площадь.



Два пожара в Баунтовском и Прибайкальском районе ликвидированы.



На утро 15 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



