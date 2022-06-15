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В Иркутске раскрыли убийство спустя 12,5 лет

В Иркутске раскрыли убийство спустя 12,5 лет
Происшествия,  Фото:pexels.com
Уголовное дело ушло в суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

По версии следствия, в сентябре 2009 года мужчина, находясь на территории дома, расположенного на улице Фридриха Энгельса Иркутска, заподозрил своего знакомого в краже и стал высказывать последнему претензии по этому поводу. В свою очередь мужчина отрицал какую-либо причастность, в связи с чем между ними возник конфликт, переросший в драку.

В результате потерпевший скончался от множественных телесных повреждений на месте происшествия.

- Преступление было раскрыто спустя 12,5 лет, весной текущего года. Следователи СК, криминалисты и сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, который не стал отрицать свою причастность к совершению преступления,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

На сегодня уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Иркутск убийство

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