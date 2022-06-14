Иркутянин записал разговор с мошенником, действующим по новой схеме









Не следует доверять телефонным собеседникам, кем бы они себя не называли. Настоятельно не рекомендуется сообщать им данные из сообщений, пароли и коды, сведения о себе и своих платежных картах.



Полиция Иркутской области опубликовала фрагмент разговора с мошенниками, использующими новую схему обмана – звонок от имени сотового оператора.В Иркутской области уже были зарегистрированы случаи хищения денег телефонными мошенниками, которые представляются сотрудниками колл-центра сотового оператора. Так, жертвами лжеоператоров связи за минувшие четыре дня стали не менее шести человек, каждый из которых лишился от 40 до 500 тысяч рублей. Кроме того, несколько дней назад аналогичным способом телефонные аферисты обманули двух ангарчанок, суммарно потерявших после разговора с преступниками более 1,5 миллионов рублей.Накануне похожий звонок поступил жителю Иркутска, который распознал обман. Мужчина записал диалог и передал его полицейским. В ходе беседы мошенник обращается к собственнику телефонного номера по имени и отчеству, после чего сообщает, что абонентский номер собеседника якобы завтра заблокируют, а для продления пользования им просят назвать код из смс-сообщения, отправленного от оператора связи. Завладев этими данными, аферисты получают доступ к личному кабинету абонента на сайте оператора связи. Это в конечном итоге позволяет совершать хищения денег со счетов, закрепленных за номером телефона.