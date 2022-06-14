Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
Вечером 13 июня в пригородном селе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии сгорел дом, который поджёг мужчина.
Когда пожарные прибыли на место, дом был уже полностью охвачен огнём. На ликвидацию пламени потребовалось около часа.
- В результате пожара дом и пристрой выгорел изнутри, повреждена крыша на общей площади 96 кв. м. По имеющейся информации, очаг возгорания находился в пристроенной к дому кухне. Причиной пожара послужил поджог. На месте происшествия ощущался характерный запах бензина, также была найдена канистра, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Хозяйка дома рассказала, что пожар – дело рук её сожителя. Ранее во время ссор мужчина не раз угрожал, что спалит дом. А в день происшествия, когда он выполнил угрозу, в мужчине, вероятно, взыграла совесть. Он позвонил женщине, признался, что поджёг дом и попросил вызвать пожарных.
Сам поджигатель получил ожоги. Сейчас он находится в больнице.
Полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия.
В Бурятии у поджигателя проснулась совесть
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