Кража произошла в примерочной
В Улан-Удэ полицейские задержали девушку, укравшую часы в примерочной. Часы там забыла предыдущая посетительница.
- Заявление о краже часов стоимостью 11 тысяч рублей поступило в полицию вечером 3 июня. 36-летняя улан-удэнка сообщила полицейским, что пришла за покупками в торговый центр по улице Сахьяновой. Примеряя вещи в примерочной кабинке, для удобства она сняла массивные наручные часы и положила их на пуфик. Примерив вещи, девушка покинула магазин, не вспомнив про оставленные часы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность воровки. Спустя несколько дней 20-летняя горожанка была задержана.
Выяснилось, что девушка зашла в примерочную спустя несколько минут после другой забывчивой покупательницы. Увидев оставленные часы, она тут же их прикарманила.
Свой поступок улан-удэнка объяснила тем, что сама неоднократно теряла имущество, и ей его не возвращали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часы изъяты полицейскими и возвращены владелице.
Улан-удэнка украла часы, руководствуясь своеобразным мотивом
Происшествия, Фото:
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