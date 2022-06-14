Улан-удэнка украла часы, руководствуясь своеобразным мотивом

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Кража произошла в примерочной



В Улан-Удэ полицейские задержали девушку, укравшую часы в примерочной. Часы там забыла предыдущая посетительница.



- Заявление о краже часов стоимостью 11 тысяч рублей поступило в полицию вечером 3 июня. 36-летняя улан-удэнка сообщила полицейским, что пришла за покупками в торговый центр по улице Сахьяновой. Примеряя вещи в примерочной кабинке, для удобства она сняла массивные наручные часы и положила их на пуфик. Примерив вещи, девушка покинула магазин, не вспомнив про оставленные часы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность воровки. Спустя несколько дней 20-летняя горожанка была задержана.



Выяснилось, что девушка зашла в примерочную спустя несколько минут после другой забывчивой покупательницы. Увидев оставленные часы, она тут же их прикарманила.



Свой поступок улан-удэнка объяснила тем, что сама неоднократно теряла имущество, и ей его не возвращали.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часы изъяты полицейскими и возвращены владелице.



