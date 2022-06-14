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В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок

В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно

В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области третью неделю тушат пожар на свалке отходов лесопиления. Сложность тушения обусловлена большой площадью и глубиной залегания отходов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

К тушению привлечена пожарная техника. От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров, по которой в круглосуточном режиме подаётся вода.

С начала месяца к месту тушения завезено 2233 кубометра грунта. Площадь засыпки очага пожара составила 250 квадратных метров. Для перемешивания грунта привлечены два экскаватора и бульдозер.

Для подъезда инженерной техники к очагу пожара был засыпан участок противопожарной траншеи.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, задымления в посёлке не наблюдается. За состоянием атмосферного воздуха следят специалисты Роспотребнадзора. 
пожар свалка

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