Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области третью неделю тушат пожар на свалке отходов лесопиления. Сложность тушения обусловлена большой площадью и глубиной залегания отходов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.
К тушению привлечена пожарная техника. От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров, по которой в круглосуточном режиме подаётся вода.
С начала месяца к месту тушения завезено 2233 кубометра грунта. Площадь засыпки очага пожара составила 250 квадратных метров. Для перемешивания грунта привлечены два экскаватора и бульдозер.
Для подъезда инженерной техники к очагу пожара был засыпан участок противопожарной траншеи.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, задымления в посёлке не наблюдается. За состоянием атмосферного воздуха следят специалисты Роспотребнадзора.
В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
Кража произошла в примерочной
Виновника ищут полицейские
Инцидент запечатлели на видео
Мужчина незаконно наловил 15 кг рыбы
Белый нефрит бурятские таможенники нашли в кабине грузовика
Угонщик сменил номера на чужой машине
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
За выходные утонули три человека
Девочка находилась возле дороги без сопровождения взрослых
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
На тушении работает 81 человек
Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
Мужчина получил условный срок