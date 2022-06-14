В Иркутской области больше двух недель тушат свалку из опилок

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно



В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области третью неделю тушат пожар на свалке отходов лесопиления. Сложность тушения обусловлена большой площадью и глубиной залегания отходов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.



К тушению привлечена пожарная техника. От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров, по которой в круглосуточном режиме подаётся вода.



С начала месяца к месту тушения завезено 2233 кубометра грунта. Площадь засыпки очага пожара составила 250 квадратных метров. Для перемешивания грунта привлечены два экскаватора и бульдозер.



Для подъезда инженерной техники к очагу пожара был засыпан участок противопожарной траншеи.



По информации единой дежурно-диспетчерской службы, задымления в посёлке не наблюдается. За состоянием атмосферного воздуха следят специалисты Роспотребнадзора.

