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Вандал сломал яблоню в центре Улан-Удэ

Вандал сломал яблоню в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Инцидент запечатлели на видео

Неизвестный мужчина сломал яблоню на площади Советов в Улан-Удэ. Короткое видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия» утром 14 июня. Очевидец запечатлел, как мужчина сперва повредил верхнюю часть дерева, а затем покинул место происшествия.
 
- Неясно, из каких побуждений сломал дерево, - так подписано видео.

В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что озеленители уже обследовали место происшествия. Ущерб составил 20 769 рублей. Во время осенних посадок, взамен сломанного деревца, будет высажена новая яблоня.

По факту уничтожения дерева МБУ «Городское лесничество» намерено обратиться в правоохранительные органы.

Здесь уже ломали молодые деревца. Похожий случай произошёл в октябре 2021 года. Вандалы сломали ствол яблони, им даже не помешало металлическое ограждение

Как сообщал «Байкал-Daily», больше 40 саженцев яблони сибирской посадили возле площади Советов весной 2020 года
вандализм деревья

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