В Бурятии браконьер с рыбой и сетями попался сотрудникам ДПС

Мужчина незаконно наловил 15 кг рыбы
В Бурятии проходит первый этап операции «Путина-2022». Днём 13 июня в Баргузинском районе на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кроме того, в багажнике авто полицейские обнаружили полиэтиленовый мешок с 15 кг рыбы, а также резиновую лодку с вёслами и рыболовную сеть.
Установлено, что 40-летний местный житель в 20 километрах от села Баргузин при помощи рыболовных сетей незаконно выловил рыбу (сазан, карась, щука). Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ведётся дознание.
Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем в отсутствие водительских прав.
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Происшествия, Фото:
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