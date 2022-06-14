ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
11 июня в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На проспекте Автомобилистов под колёса попал пятилетний мальчик.
- В 15.35 часов водитель 2002 года рождения управляя автомобилем «Хонда Инсайт», следуя по проспекту Автомобилистов, совершил наезд на мальчика 2017 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что молодой человек, управлявший «Хондой», не имеет водительских прав.
Ребёнок получил травмы различной степени тяжести, он был доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день в Тункинском районе под колёса автомобиля попала шестилетняя девочка, находившаяся у дороги без сопровождения взрослых.
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Белый нефрит бурятские таможенники нашли в кабине грузовика
За выходные утонули три человека
Девочка находилась возле дороги без сопровождения взрослых
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
На тушении работает 81 человек
Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
Мужчина получил условный срок
Турист получил травмы при восхождении на пик Бабха
Мужчина сорвался со скалы и получил серьёзные травмы
Толчки не ощущались
Пожар произошёл ночью
Неприятный инцидент произошёл на Мемориале Победы
Пожарным пришлось применить автолестницу
Трагедия произошла на реке Ангара
Мужчина признал вину и раскаялся