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В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка

В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

11 июня в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На проспекте Автомобилистов под колёса попал пятилетний мальчик.

- В 15.35 часов водитель 2002 года рождения управляя автомобилем «Хонда Инсайт», следуя по проспекту Автомобилистов, совершил наезд на мальчика 2017 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции уточнили, что молодой человек, управлявший «Хондой», не имеет водительских прав.

Ребёнок получил травмы различной степени тяжести, он был доставлен в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день в Тункинском районе под колёса автомобиля попала шестилетняя девочка, находившаяся у дороги без сопровождения взрослых. 
ДТП

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