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В Бурятии автомобиль сбил шестилетнюю девочку

В Бурятии автомобиль сбил шестилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочка находилась возле дороги без сопровождения взрослых

11 июня в Тункинском районе Бурятии под колёса автомобиля попала шестилетняя девочка. Наезд произошёл около 17.30 часов на автодороге Култук – Монды, сообщается в группе «Тунка-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.

За рулём автомобиля «Тойота», который сбил ребёнка, ехал 63-летний мужчина.

По предварительным данным, девочка находилась вблизи дороги без сопровождения взрослых. В какой-то момент она неожиданно выскочила на проезжую часть перед автомобилем и была сбита.

Ребёнок госпитализирован в Тункинскую центральную районную больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 8 июня в селе Сотниково. Водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» сбил 12-летнего мальчика прямо на «зебре».

25 мая в Улан-Удэ девятилетний мальчик попал под колёса автомобиля на «зебре», когда возвращался домой из школы. Вообще же в конце мая произошла череда наездов на несовершеннолетних пешеходов.

23 мая в селе Усть-Брянь автомобилист сбил пятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. 21 мая в Иволгинском районе водитель Mitsubishi Outlander сбил 16-летнюю девушку. 20 мая в Улан-Удэ на улице Столичная под колёса попал мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте. Ночью 20 мая в Улан-Удэ водитель электромотоцикла сбил 16-летнюю девушку. Вечером 17 мая в селе Новая Брянь 14-летний школьник на мопеде сбил ребёнка, испугался и скрылся с места аварии.

ДТП

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